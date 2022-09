Ipec: 37% se identificam com o centro; 35% com a direita; e 26%, com esquerda

Os que afirmaram se identificar completamente com a direita somaram 23% e completamente com a esquerda,15%. Pesquisa também mostrou vitória de Lula em primeiro turno edit

247 - A pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nessa segunda-feira (12), encomendada pela Globo, mostrou que 37% dos eleitores brasileiros se identificam como de centro, 35% com a direita e 26% com a esquerda. Os pesquisadores pediram que eleitores se classificassem de 0 (completamente de esquerda) a 10 (completamente de direita). Os que afirmaram se identificar completamente com a direita somaram 23% e completamente com a esquerda, 15%.

De acordo com a pesquisa, os que se consideram completamente conservadores ou tradicionais são 27%, e os que se classificam como completamente modernos ou progressistas foram 23%.

Os números apontaram vitória do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro turno, com 51% dos votos válidos. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 35% (35% na pesquisa anterior, 5/9). O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, teve 8% (9% na pesquisa anterior).

Simone Tebet (MDB) conseguiu 4% (4% na pesquisa anterior). Felipe d'Avila (Novo) alcançou 1% (1% na pesquisa anterior). Thronicke (União Brasil) teve 1% (1% na pesquisa anterior).

Os votos do ex-presidente Lula em residências em que ao menos um recebe auxílio do governo aumentaram cinco pontos.

No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por mais de 15 pontos percentuais de diferença.

Foram entrevistados 2.512 eleitores entre 9 e 11 de setembro em 158 municípios. A margem de erro foi de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01390/2022.

