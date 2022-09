Irmão de Michelle Bolsonaro depõe em inquérito sobre escândalo de assédio sexual na Caixa

Apoie o 247

247 - Eduardo Torres, irmão da primeira-dama Michelle Bolsonaro, prestou depoimento ao Ministério Público Federal (MPF) no âmbito do inquérito que apura os casos de assédio sexual e moral contra funcionárias da Caixa Econômica Federal.

De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, Torres trabalhou como funcionário terceirizado da instituição financeira durante a gestão de Pedro Guimarães, que deixou a presidência do banco após ser acusado de assediar moral e sexualmente funcionárias da Caixa.

“Após ser intimado, o irmão da primeira-dama foi ao MPF acompanhado de um advogado e deu declarações que certamente serão usadas pela defesa de Guimarães. Ele afirmou não ter presenciado situações de assédio envolvendo o então presidente do banco”, destaca a reportagem.

Torres é filiado ao PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro, e disputa uma vaga de deputado distrital em Brasília.

