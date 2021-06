Irmão de Michelle Bolsonaro ganha cargo no Senado

Soldado da Aeronáutica, Diego Torres Dourado, 33 anos, passou a ser assistente parlamentar da 1ª Secretaria do Senado edit

247 - Irmão de Michelle Bolsonaro, Diego Torres Dourado, 33 anos, ganhou um cargo de confiança no Senado e receberá um salário de R$ 13,5 mil. A nomeação aconteceu no fim de março, de acordo com informação publicada pelo site Metrópoles.

Em seu novo emprego, Dourado, soldado da Aeronáutica, passou a ser assistente parlamentar da 1ª Secretaria do Senado, atualmente comandada pelo senador Irajá (PSD-TO). Esta parte da Mesa Diretora é responsável por supervisionar os atos administrativos da Casa.

O soldado ocupava um posto civil no Ministério da Defesa, no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Era assistente técnico e recebia R$ 5,6 mil por mês.

