Isenção de pedágio para motos nas vias federais deve elevar tarifa para outros veículos, diz ministro

247 - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou nesta sexta-feira (2) que, a pedido de Jair Bolsonaro, as novas concessões de rodovias federais terão isenção de pedágio para motociclistas. De acordo com o ministro, as taxas para outros veículos aumentarão. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Segundo Freitas, o impacto nas tarifas para carros e caminhões será de 0,5%. "Então o reflexo tarifário é baixo, da ordem de 0,5% em média. Varia de 0,3% a 0,6%, a depender de cada trecho concessionado".

O titular da pasta disse que o país tem 26 milhões de motos, porém menos de 1 milhão de motos passam em rodovias concessionadas todos os anos.

Em consequência, afirmou ele, a medida vai "onerar muito pouco" os demais usuários. "O reflexo em termos de tarifa é baixo, porque o fluxo desse tipo de veículo é baixo, as contas estão todas feitas, onera muito pouco os outros usuários, e está dentro da linha de modernizar essas rodovias e prestação do serviço para o usuário", acrescentou.

