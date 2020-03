Isolado, Bolsonaro diz que adversários fazem 'politicagem' com coronavírus

247 - Cada dia mais isolado, Bolsonaro afirmou na noite desta quarta-feira (25), nas redes sociais, que "fazer politicagem num momento como esse é coisa de covarde".

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "desde terça (24), Bolsonaro passou a defender restrições ao isolamento e distanciamento social. Ele diz que os idosos —grupo mais vulnerável à Covid-19— devem ser protegidos, mas que a maior parte da população poderia voltar à rotina."

A matéria ainda destaca que "as declarações do presidente contrariam recomendações de autoridades médicas, e os governadores decidiram ignorar os apelos de Bolsonaro para abrandar as restrições. "É mais fácil fazer demagogia diante de uma população assustada do que falar a verdade. Isso custa popularidade. Não estou preocupado com isso!", escreveu Bolsonaro. "A demagogia acelera o caos."