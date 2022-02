Itamaraty afirma defender 'solução negociada' para crise com Ucrânia

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta terça-feira (22) uma nota em que defendeu a adoção de uma "solução negociada" para a crise entre Rússia e Ucrânia. A nota foi divulgada após o presidente russo, Vladimir Putin, reconhecer a independência das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, regiões separatistas do território ucraniano.

"Diante da situação criada em torno do status das autoproclamadas entidades estatais do Donetsk e do Luhansk, o Brasil reafirma a necessidade de buscar uma solução negociada, com base nos Acordos de Minsk, e que leve em consideração os legítimos interesses de segurança da Rússia e da Ucrânia e a necessidade de respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas", afirmou o Itamaraty em nota.

O Itamaraty também disse que o Brasil é necessário evitar "uma escalada de violência" e estabelecer "canais de diálogo capazes de encaminhar de forma pacífica a situação no terreno".

