Itamaraty: cerca de 100 brasileiros ainda estão na Ucrânia e 80 já saíram

247 - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou neste domingo (27) que cerca de 100 brasileiros ainda estão na Ucrânia, comandada pelo presidente Volodymyr Zelensky. Eles estão registrados na lista da embaixada em Kiev, capital ucraniana, e ainda constam como presentes no território do país. Cerca de 80 brasileiros conseguiram se transportar para países fronteiriços. A informação foi publicada pelo portal G1.

De acordo com o Itamaraty, a embaixada brasileira segue "prestando assistência consular a todos os nacionais brasileiros que ainda estejam no país". O Plano de Contingência do ministério prevê a possibilidade de resgate "quando as condições permitirem".

A ação militar russa teve início na última quinta-feira (24). A Rússia é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência em algumas regiões da Europa.

