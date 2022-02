Itamaraty convoca "reunião de emergência" para discutir Ucrânia

Participam da conversa diplomatas do alto escalão que acompanham a situação no leste europeu. O encontro não estava previsto na agenda oficial do chanceler edit

247 com Igor Gadelha, do Metrópoles - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, convocou para esta quinta-feira (24), ainda no período da manhã, uma “reunião de emergência” no Itamaraty para discutir a ação militar russa na Ucrânia iniciada nas últimas horas.

Participam da conversa diplomatas do alto escalão da pasta que acompanham a situação no leste europeu. O encontro não estava previsto na agenda oficial do chanceler.

Fontes do Ministério das Relações Exteriores dizem que Carlos França também está em contato “permanente” e “ininterrupto” com os embaixadores do Brasil na Ucrânia e na Rússia para monitorar a situação.

