Itamaraty diz que não tem plano de resgate para brasileiros na Ucrânia

247 - O secretário de Comunicação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Leonardo Gorgulho, afirmou nesta quarta-feira (24) que, até o momento, o Brasil não tem um plano de resgate para retirar os cerca de 500 brasileiros na Ucrânia.

"Sobre a existência de plano de resgate, não há plano de resgate, não há da parte do Brasil e de qualquer outro país", afirmou o embaixador. O relato dele foi publicado pelo portal G1.

Em nota (veja no final da matéria), o Itamaraty afirmou que solicita "aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontrem no leste do país e outras regiões em condições de conflito, que mantenham contato diário com a Embaixada".

"Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações da Embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam".

A Rússia deu início à ação militar na madrugada desta quinta-feira (24). O país é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos.

O Itamaraty havia emitido um comunicado e pediu a "suspensão imediata das hostilidades" nos conflitos entre Rússia e Ucrânia. A ação militar também gera repercussão em outras potências mundiais.

O presidente norte-americano, Joe Biden, por exemplo, enviou 7.000 soldados dos EUA à Alemanha em meio ao conflito na Ucrânia.

O Irã demonstrou alinhamento à Russia. Por meio do ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, o país disse que a Otan provocou o governo russo.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que os bancos russos serão excluídos do sistema financeiro do Reino Unido.

A China pediu cautela e também questionou, em tom de crítica, o papel dos EUA no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Confira a íntegra da nota emitida pelo Itamaraty:

Embaixada do Brasil em Kiev permanece aberta e dedicada, com prioridade, desde o agravamento das tensões, à proteção dos cerca de 500 cidadãos brasileiros na Ucrânia. A Embaixada vem renovando o cadastramento dos brasileiros e tem-lhes transmitido orientações, por meio de mensagens em seu site (kiev.itamaraty.gov.br), em sua página no Facebook (https://www.facebook.com/Brasil.Ukraine) e em grupo do aplicativo Telegram (https://t.me/s/embaixadabrasilkiev).

Solicita-se aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontrem no leste do país e outras regiões em condições de conflito, que mantenham contato diário com a Embaixada. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações da Embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam.

O Itamaraty disponibiliza, ainda, para casos de emergência consular de brasileiros na Ucrânia e seus familiares, o número de telefone de plantão consular +55 61 98260-0610.

