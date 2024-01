Itamaraty: 'é necessário pleno e imediato cumprimento da decisão anunciada pela CIJ contra Israel'

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, pasta comandada por Mauro Vieira, reforçou nesta sexta-feira (26) o apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às acusações apresentadas pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) pelo crime de genocídio na Faixa de Gaza, onde, segundo o Ministério da Saúde local, mais de 26 mil palestinos morreram desde o dia 7 de outubro, quando começaram os bombardeios israelenses.

"O governo brasileiro ressalta a importância do pleno e imediato cumprimento da decisão", afirmou o Itamaraty. "O Brasil reitera a defesa de um Estado palestino economicamente viável convivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que incluem a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital".

Segundo a nota, a gestão do presidente Lula "tem a convicção de que as medidas cautelares contribuirão para garantir o cumprimento da Convenção e a proteção dos direitos do povo palestino, bem como o necessário e imediato alívio humanitário, conduzindo à pronta cessação das hostilidades".

A CIJ reconheceu os crimes de Israel na Faixa de Gaza. Presidente da Corte, a juíza Joan Donoghue disse que o tribunal está "plenamente consciente" da extensão da tragédia humana na Faixa de Gaza.

A Federação Árabe Palestina do Brasil emitiu posição favorável às conclusões da CIJ, mas, de acordo com a Fepal, "é preciso que a ONU e a Comunidade Internacional, a cidadania global somada", façam o governo israelense "curvar-se a esta decisão".

