Ivan Valente aciona MPF contra assessor do Planalto que intermediou reunião de empresários ligados a Jair Renan

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL) protocolou, nesta terça-feira, 27, duas representações contra o assessor especial do Planalto Joel Fonseca pela intermediação de reuniões de empresários ligados a Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro, com o ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil.

As representações foram enviadas ao Ministério Público Federal (MPF) do Distrito Federal e à Comissão de Ética Pública da Presidência. Os pedidos solicitam a abertura de procedimentos para apurar a prática de improbidade administrativa.

Fonseca participou de uma reunião entre Marinho e os empresários John Lucas Tomazini, da Gramazine Granitos, e Tânia Fernandes, da TF Arquitetura Inteligente, com a presença do próprio Jair Renan e de seu sócio Allan Lucena.

O parlamentar argumenta que a participação de Fonseca se deu à margem da lei e que a reunião se trata de uma atividade de lobby.

"Dessa forma, ainda que esteja cumprindo ordem do presidente da República para favorecer seu filho, o sr. Jair Renan Bolsonaro Júnior, o assessor especial da Presidência da República não estaria autorizado a cometer a ilegalidade de usar o cargo para a defesa de interesses privados junto a órgãos federais, atividade típica de lobistas", disse o deputado.

Agente da PF acusado de vigiar parceiro de Jair Renan deixa o Planalto

O agente da Polícia Federal (PF) Luiz Felipe Félix, acusado de vigiar Allan Lucena, parceiro comercial de Jair Renan Bolsonaro, não está mais cedido ao Palácio do Planalto.

Reportagem informa que “o Gabinete de Segurança Institucional informou que o vínculo foi encerrado, mas não deu mais detalhes”.

Félix foi alvo de boletim de ocorrência de Lucena, após descobrir o agente na garagem de seu prédio, gravando vídeos de seu carro. Perguntado pela polícia, o policial disse que estava aguardando uma garota de programa.

Jair Renan, parceiro de Lucena, é investigado pela PF por tráfico de influência. A polícia avalia se o filho do presidente ganhou um carro elétrico de R$ 90 mil em troca de facilitar que a empresa Thomazini conseguisse uma agenda no Ministério do Desenvolvimento Regional.

Com a abertura do inquérito, Lucena devolveu o veículo aos empresários.

Jair Bolsonaro já recebeu no Palácio do Planalto o empresário Wellington Leite​, que deu de um carro elétrico e apoiou um projeto parceiro da empresa de Jair Renan.

