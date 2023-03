Já é caso de prisão preventiva do Nelson Piquet, diz Stoppa

Comentarista da TV 247 cobrou prisão do ex-pilto de F1 após revelação de que o bolsonarista escondeu em sua fazenda joias do ex-chefe do Executivo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O comentarista da TV 247 Leonardo Stoppa cobrou a prisão do ex-piloto de Fórmula 1 Nelso Piquet após a revelação, pelo jornal O Estado de S. Paulo, de que o bolsonarista escondeu em sua propriedade em Brasília os "presentes" que Jair Bolsonaro recebeu da monarquia saudita.

"É, com certeza, caso de prisão. Estamos falando de um cara que interferiu num processo que está em andamento na Justiça. Esse é exatamente o critério para prisão preventiva. Mais o que será que esse cara está escondendo? É preciso prender, fazer revista nos imóveis dele. Imagino que o Ministério Público Federal vai pedir isso", disse Stoppa.

A propriedade de Piquet fica localizada no Lago Sul. Entre os presentes recebidos por Bolsonaro estão joias e armas cuja inclusão no acervo pessoal do ex-chefe de governo está sendo questionada no Tribunal de Contas da União (TCU).

Somente itens de alto valor foram encaminhados à propriedade de Piquet e tratados como bens pessoais. Os bens valiosos saíram pelas garagens privativas dos Palácios do Planalto e Alvorada, segundo a publicação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.