Jair Renan Bolsonaro: "quem sabe eu não sou o próximo Elon Musk?"

Jair Renan é investigado pela PF por tráfico de influência em razão de parcerias de sua firma de marketing com empresários interessados em negócios no governo edit

Apoie o 247

ICL

Por Bernardo Lima e Rodrigo Rangel, Metrópoles - Jair Renan Bolsonaro, 24 anos, filho 04 do presidente da República, está de novo metido em uma crise. Em março de 2021, ele virou alvo de um inquérito em curso até hoje na Polícia Federal que o investiga por tráfico de influência em razão de parcerias de sua firma de marketing com empresários interessados em negócios no governo.

Àquela altura, as transações da empresa – entre elas o recebimento de um carro – eram intermediadas por um amigo de Jair Renan, um jovem personal trainer que ele transformou em assessor. Depois que a empreitada virou caso de polícia, os dois romperam.

Na sequência, o 04 passou a ter um novo assessor, desta vez um influencer de Brasília, Diego Pupe, que ficou encarregado de negociar contratos e parcerias de publicidade em seu nome.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE