Jandira celebra decisão de Lula de reintegrar o Brasil à Unasul

247 – A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) destacou a importância da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em anunciar o retorno do Brasil à União de Nações Sul-Americanas (Unasul). A medida reverte a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de retirar o Brasil oficialmente do bloco em 2019.

No twitter, a deputada ressaltou que a volta do Brasil à Unasul é uma demonstração clara da importância das alianças internacionais e da necessidade de maior integração dos países sul-americanos. Para ela, a decisão de Lula representa a defesa da autonomia da região e a busca por acordos na área da economia, infraestrutura e estabilidade política:

Lula anunciou o retorno do Brasil à União de Nações Sul-Americanas (Unasul), revertendo decisão de Bolsonaro de 2019 que retirava o Brasil oficialmente do bloco. Essa decisão vai de encontro com uma política externa que valoriza alianças internacionais e defende maior integração… — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) April 8, 2023

A Unasul foi criada em 2008 e é composta por 12 países da América do Sul. Seu objetivo é promover a integração regional e a cooperação em diversas áreas, como economia, saúde, infraestrutura e segurança. A decisão de Bolsonaro de retirar o Brasil do bloco foi duramente criticada por líderes políticos e analistas internacionais, que apontaram a medida como um retrocesso para a política externa brasileira e para a integração regional.

Jandira Feghali afirmou que a volta do Brasil à Unasul é um importante passo para reforçar as relações entre os países da América do Sul e construir uma política externa mais sólida e integrada. Para ela, a decisão de Lula mostra o compromisso com a busca por soluções conjuntas para os desafios enfrentados pela região e a valorização da cooperação e do diálogo entre os países.

A decisão de Lula foi recebida com entusiasmo por diversos líderes políticos e analistas internacionais, que destacaram a importância da Unasul para a integração regional e a busca por soluções conjuntas para os problemas enfrentados pelos países da América do Sul. A volta do Brasil ao bloco pode representar um avanço para a política externa brasileira e para a construção de um cenário mais favorável para o desenvolvimento e a estabilidade da região.

