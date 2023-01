Janja agradece servidores da manutenção do Palácio do Planalto após terrorismo bolsonarista (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 — A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, publicou nas redes sociais nesta segunda-feira, 9, um vídeo parabenizando a equipe de manutenção do Palácio do Planalto, que limpou a destruição promovida por golpistas bolsonaristas que invadiram a sede do governo federal.

“Muito obrigada a toda a equipe de manutenção do Palácio do Planalto, brasileiras e brasileiros dignos de serem chamados patriotas”, diz texto da publicação, que incorporou um vídeo com depoimentos de funcionários e da primeira-dama.

“A democracia não vai se curvar e nem o presidente Lula vai abaixar a cabeça. Estamos aqui firmes, trabalhando. Eu quero parabenizar a equipe de manutenção do Palácio do Planalto, que está deixando tudo um brinco, e seguimos trabalhando. O Brasil segue em reconstrução”, afirmou Janja.

“A baderna que se deu aqui ontem nunca mais vai se repetir na história do Brasil. Isso vocês podem ter certeza”, afirmou.

Muito obrigada a toda a equipe de manutenção do Palácio do Planalto, brasileiras e brasileiros dignos de serem chamados patriotas! pic.twitter.com/OeZ39Odc3H January 9, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.