Janja: Rolls-Royce foi danificado pelo governo Bolsonaro e poderá não ser usado na posse de Lula

A esposa do presidente eleito disse que a posse do petista não poderá ser feita no tradicional Rolls-Royce, carro utilizado desde a década de 1950 em posses presidenciais

247 - Esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, disse nesta quarta-feira (7), em Brasília (DF), que a posse do petista não poderá ser feita no tradicional Rolls-Royce, carro utilizado desde a década de 1950 em posses presidenciais. De acordo com a estudiosa, o carro foi "danificado" pelo governo de Jair Bolsonaro.

Questionada sobre qual seria o problema, Janja citou apenas que haveria uma danificação no "banco" do carro, segundo informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

"O presidente Lula estará em carro aberto, como é o protocolo, e será no Rolls-Royce, se estiver em condições, porque parece que ele foi danificado na última posse", disse Janja no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

O carro foi usado pela primeira vez em 1953, pelo então presidente Getúlio Vargas.

A posse

Tiros de canhão não acontecerão no evento, mostrou a reportagem do jornal paulista. Fogos de artifício deverão ser utilizados, mas de forma silenciosa.

A esposa de Lula afirmou que recebeu sugestões de organizações ligadas aos direitos dos animais, de pessoas com deficiência e com sensibilidade a sons.

"Teve uma demanda especial, que é questão dos barulhos, porque a gente pode produzir algo que possa perturbar pessoas com deficiência. Achamos a demanda importante", disse.

