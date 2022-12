Janja visita Congresso para conhecer preparativos e vistoriar o local da cerimônia de posse de Lula

Apoie o 247

247 - Responsável por organizar a solenidade de posse do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a futura primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, visitou o Congresso Nacional nesta quarta-feira (21) para vistoriar o local da cerimônia. De acordo com o jornal O Globo, Janja percorreu o roteiro previsto para a posse acompanhada por assessores.

“Segundo o protocolo da posse, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, assinarão o termo de posse no Congresso e depois devem jurar respeito à Constituição. Depois desses trâmites, Lula fará seu primeiro pronunciamento como presidente”, destaca a reportagem.

A cerimônia também deverá contar com a transmissão da faixa presidencial no Palácio do Planalto e uma recepção aos chefes de Estado no Palácio do Itamaraty. Até o momento, 17 chefes de Estado confirmaram presença na posse de Lula.

Na terça-feira (20) Lula e Janja visitaram a residência oficial da Presidência na Granja do Torto, a cerca de 12 quilômetros do centro de Brasília (DF). O local é uma casa de campo auxiliar da Presidência da República. Tradicionalmente, presidentes eleitos utilizam o espaço nos períodos de transição, enquanto o Palácio da Alvorada não é desocupado.

