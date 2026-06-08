Janones diz que autoridades dos EUA ficaram em choque com denúncias contra Flávio Bolsonaro

247 - O deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou que autoridades dos Estados Unidos ficaram “em choque” com denúncias contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante viagem de parlamentares da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Washington. Os relatos foram divulgados nesta segunda-feira (8) pelo Metrópoles.

O parlamentar da Rede entregou a autoridades estadunidenses informações sobre supostas ligações entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master e alvo de investigações da Polícia Federal. A comitiva pediu que o senador passe por investigação nos EUA.

Em vídeo, Janones classificou a agenda em Washington como “extremamente positiva” e afirmou que saiu das reuniões com expectativa de novos encaminhamentos.

“Saímos daqui com um compromisso de procedimentos que serão instaurados e, muito em breve, creio eu que antes do período eleitoral, vamos ter um resultado da posição das autoridades americanas. O que eu posso resumir para vocês é: o cerco está se fechando, a casa de Flávio Bolsonaro caiu”, declarou.

Janones também afirmou que levou aos Estados Unidos suspeitas sobre o possível uso do sistema financeiro norte-americano para lavagem de dinheiro. Segundo o deputado, as autoridades dos EUA não conheciam a gravidade das acusações que ele apresentou contra o senador.

“Eles ficaram em choque, não tinham nenhuma noção da periculosidade desse bandido que é o Flávio Bolsonaro, e a gente citou principalmente a ligação do Flávio com o Vorcaro, mostrando que ele se utilizou do sistema financeiro americano para lavar dinheiro”, afirmou Janones.

O deputado mineiro também mencionou, durante a viagem, o assassinato da vereadora Marielle Franco. Ele alegou existir vínculo entre Flávio Bolsonaro e o crime, além de ligação da família Bolsonaro com milícias. A abertura de eventuais investigações, até o momento, ainda não teve confirmação.

Comitiva buscou cooperação nos EUA

Além de André Janones, participaram da viagem aos Estados Unidos os deputados Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Pedro Campos (PSB-PE) e Pedro Uczai (PT-SC).

Segundo Janones, os parlamentares buscaram apoio de autoridades estadunidenses para apurar a origem e o destino de recursos relacionados ao filme Dark Horse, produção inspirada na trajetória de Jair Bolsonaro (PL).

O deputado também afirmou que pediu cooperação entre órgãos de investigação dos dois países para analisar supostas movimentações financeiras envolvendo aliados de Bolsonaro.

A viagem ocorre em meio ao aumento da pressão política sobre aliados de Bolsonaro no Brasil e no exterior. A comitiva governista tenta ampliar a apuração sobre fluxos financeiros, possíveis conexões com o sistema bancário norte-americano e recursos ligados à produção do filme.