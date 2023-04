Janones diz que Bolsonaro pode ser preso durante seu depoimento

Apoie o 247

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou suas redes sociais para afirmar que Jair Bolsonaro (PL) poderá ser preso durante o depoimento que prestará à Polícia Federal (PF) na tarde desta quarta-feira (5) no âmbito do inquérito que apura as tentativas do ex-mandatário de se apoderar das joias sauditas, avaliadas em cerca de R$ 18 milhões, que foram introduzidas ilegalmente no Brasil por membros de uma comitiva oficial.

“Há fortes indícios de que Bolsonaro pode ser preso ainda hoje durante seu depoimento. Movimentação é intensa aqui na sede da PF! Estamos acompanhando tudo em TEMPO REAL!”, escreveu Janones no Twitter.

Bolsonaro deverá chegar à sede da PF, em Brasília, por volta das 14 horas, acompanhado de dois advogados e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O esquema de segurança no local foi reforçado visando evitar tumultos provocados por extremistas e apoiadores do ex-mandatário.

