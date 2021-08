Jantar com Kassab encaminha ida de Rodrigo Pacheco para o PSD

247 - Um jantar na terça-feira (17) encaminhou a ida do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para o PSD, de Gilberto Kassab. A ideia é apostar na chamada terceira em um contexto de tendência de polarização da eleição presidencial entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

De acordo com a Coluna do Estadão, Pacheco foi recebido no encontro promovido pelo deputado Domingos Neto (PSD-CE) em celebração pelo aniversário de Kassab, no último dia 12. Parlamentares, prefeitos e nove dos 11 senadores do partido participaram. As exceções foram Omar Aziz (AM) e Otto Alencar (BA).

Além das conversas com o presidente do Senado, o PSD tem candidatos a governador em 15 Estados.

