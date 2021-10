Jefferson correrá "grave risco" de morte caso retorne à cadeia, diz defesa

Apoie o 247

247 - A defesa do ex-deputado Roberto Jefferson afirmou nesta segunda-feira (11) que ele correrá "grave risco" de morte caso retorne à prisão. Os advogados pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão domiciliar do ex-parlamentar. A informação é do jornalista Guilherme Amado, no Metrópoles.

Jefferson está preso há dois meses, mas desde 4 de setembro está no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, onde passou por um cateterismo.

“Não há dúvidas de que o seu retorno ao sistema prisional agravará o seu estado de saúde, colocando-o, novamente, em risco de morrer”, afirmaram os advogados em documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes.

Eles acrescentaram: “Os relatórios médicos denotam que há grave risco de o requerente morrer, caso seja reinserido no sistema prisional”.

O pedido vem após o hospital ter declarado que Jefferson já tem condições de ter alta hospitalar. A instituição reclamou do custo com vigilância privada e pediu pressa para o envio de escolta policial para que o ex-deputado possa ser transferido de lá.

