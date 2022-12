Jilmar Tatto diz que PT não vai se opor a Tebet no Ministério do Desenvolvimento Social

Apoie o 247

247- O Secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, disse nesta sexta-feira (16) que a sigla não vai se opor à decisão do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva caso escolha a senadora Simone Tebet para o Ministério do Desenvolvimento Social, informa o Metrópoles.

“Não vamos fazer óbice em relação às escolhas de Lula. Cabe ao PT apresentar sugestões e fazer reivindicações. O PT opina, mas não reclama, porque sabe das dificuldades de ser presidente da República. Não haverá óbice nem crítica às escolhas. E isso serve para todas as pastas. Quem manda é o presidente”, afirma Tatto.

A pasta é cobiçada tanto pelo PT como pelo MDB, partido de Tebet, pois tem forte entrega de políticas públicas. A senadora, inclusive, está irredutível e disse que só aceita ir para o governo Lula se vier a comandar a pasta.

