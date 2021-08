João de Deus cumprirá pena em regime fechado

A Justiça converteu a prisão domiciliar do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, para o regime fechado. Ele foi preso no município de Anápolis (GO) edit

247 - A Justiça converteu a prisão domiciliar do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, para o regime fechado após denúncia do Ministério Público de Goiás, que acusou o religioso de cometer o crime de estupro de vulnerável contra oito mulheres. Ele foi preso nesta quinta-feira (26) no município de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia.

De acordo com o portal Uol, a denúncia, oferecida pela Promotoria de Justiça de Abadiânia, citou 44 vítimas, porém, como a maioria dos crimes está prescrito, as mulheres apareceram como testemunhas. O MP informou que todos os casos aconteceram na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia.

João de Deus foi preso em dezembro de 2018 e estava em prisão domiciliar em Anápolis (GO), desde março do ano passado, por causa da pandemia. O médium, de 79 anos, tem comorbidades e faz parte do grupo de risco.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE