Joice rebate boatos de agressão do marido e diz que ele quis fazer exames

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) declarou nesta quinta-feira (29), que o marido, o neurocirurgião Daniel França, quis e já fez exames médicos no IML (Instituto Médico Legal). Segundo ela, o marido também foi o responsável por motivá-la a fazer corpo de delito e outras análises que investiguem as possíveis causas de suas lesões. A parlamentar também rebateu os boatos de que o marido teria a agredido. A reportagem é do portal UOL.

"Tem muita gente falando bobagem sabe? Porque as pessoas gostam de falar bobagem e as pessoas não têm a informação. Meu marido foi espontaneamente na polícia e falou 'eu quero falar, eu preciso ajudar no máximo que eu puder'. (...) [Ele] explicou tudo para os policiais e quando a Depol perguntou 'ah, o senhor topa fazer o corpo de delito?', ele falou 'agora'. A resposta dele foi 'agora'.", disse.

A parlamentar explicou que foi questionada por membros da Depol (Departamento da Polícia Legislativa da Câmara) se queria fazer exames periciais e ela teria ficado na dúvida, mas o marido foi quem a convenceu de fazer tudo que fosse preciso para descobrir a causa das lesões.

PUBLICIDADE

"Ficou aquela coisa 'faz, não faz, faz, não faz' [os exames]. Quando meu marido chegou, ele, que é especialista em trauma, falou: 'claro que tem que fazer, não tem sentido, não é porque o hematoma já está reduzido que o exame de corpo de delito não vai pegar outras coisas'. Foi ele que me estimulou a fazer", declarou.

Joice também comentou que fez até exame de DNA após o suposto ataque sofrido por ela dentro do seu apartamento funcional em Brasília, no último dia 18 de julho.

PUBLICIDADE





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.