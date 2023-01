Jorge Kajuru volta ao PSB e será o líder do partido no Senado

Com a ida do parlamentar para o PSB, a legenda terá dois senadores na Casa a partir de fevereiro edit

247 - O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) será o líder do partido na Casa a partir de 1º fevereiro, quando começa a próxima legislatura. O parlamentar confirmou a informação durante entrevista à Carta Capital.

Kajuru foi eleito em 2018 pelo então PRP. Depois foi para o PSB. Passou por outros três partidos - Patriota, Cidadania e Podemos. Agora, ele retorna à sigla.

Com a ida do parlamentar para o PSB, a legenda terá dois senadores na Casa a partir de fevereiro. Ana Paula Lobato (MA), vice-prefeita de Pinheiro, no Norte maranhense, assume a cadeira no lugar do ex-governador do estado, Flávio Dino, convidado pelo presidente Lula (PT) para ser o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

