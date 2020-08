Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, testa positivo para Covid-19

247 - O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, comunicou nesta terça-feira (4) que testou positivo para Covid-19.

O anúncio do diagnóstico do ministro vem na esteira de uma alta de 65% em um mês no número de contaminação pelos servidores do Palácio do Planalto.

Oliveira é o oitavo ministro de Bolsonaro a ser infectado pelo coronavírus.

