Dupla confessa envolvimento no esfaqueamento contra o jornalista Gabriel Luiz

Apoie o 247

ICL

247 - Um jovem de 19 anos, José Felipe Tunholi, e um adolescente de 17 anos, confessaram envolvimento no esfaqueamento do jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, repórter da TV Globo Brasília. A informação foi publicada pelo portal G1. Os dois foram detidos.

O repórter foi extubado e está conversando, mas continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações foram passadas pelo pai dele, Wilton Luiz, na manhã deste sábado (16). "Ele está bastante consciente, lúcido, bem orientado. Interage bastante conosco. Nós estamos bastante confiantes", afirmou.

Gabriel foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (14), no Sudoeste, por dois homens. Sofreu golpes no pescoço, no tórax, no abdômen e na perna. Levou perfurações no estômago, no pâncreas, no pulmão e no diafragma. Também foi vítima de facadas no braço e no pulso, no pescoço e na perna esquerda, com menor gravidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O repórter foi esfaqueado dias após a produção de uma reportagem sobre o perigo do funcionamento de um clube de tiro no Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE