Jornalista negro da TV Globo é atacado com racismo: “preto, desgraçado”

247- O jornalista e apresentador da TV Globo Brasília Fred Ferreira sofreu ataques racistas no Instagram. Em uma publicação, o comunicador foi chamado de “preto, desgraçado”. O caso é investigado pela polícia. As informações são do portal Metrópoles.

Na segunda-feira (14), o jornalista denunciou o crime à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial (Decrin), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

“Racismo é crime. Se outras mensagens vierem, outros processos virão. Para piorar, descobri que o criminoso ainda manda outros tipos de mensagens constrangedoras para colegas, numa espécie de importunação. Lamentável”, postou Fred Ferreira, ao denunciar o caso nas mídias sociais.

Hoje fui à Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais porque recebi ofensas racistas aqui, no Instagram, de um criminoso que nunca vi e nem divulgo o @ pra não dar palco. A polícia sabe quem ele é. Está aí no B.O uma das frases escritas. Isso foi na quinta-feira. — Fred Ferreira (@fredferreirabsb) November 14, 2022

