Jornalistas do Correio Braziliense realizam 3ª greve em 5 meses

Os jornalistas do Correio Braziliense entraram em uma nova greve nesta 3ª feira (20.abr.2021), depois de não receberem 50% do salário de março e parte do 13º edit

247 - Os jornalistas do Correio Braziliense entraram em uma nova greve nesta 3ª feira (20.abr.2021), depois de não receberem 50% do salário de março e parte do 13º. A informação é do portal Poder 360.

É a 3ª paralisação da Redação desde 1º de dezembro de 2020. À época, o jornal parou por conta do atraso referente à gratificação, que segundo os profissionais, teve 65% do valor pago até esta 3ª feira. Em 5 de fevereiro foi realizada outra greve, com trabalhadores dizendo que a empresa não havia pago o salário de uma parcela expressiva de seus funcionários.

Na 4ª feira (21.abr.2021) o jornal completa 60 anos de existência –é o mais antigo de Brasília. Funcionários decidiram pela nova interrupção em assembleia realizada nesta 3ª feira. “Não foram pagos 50% do salário de março, muito menos os 35% do 13º salário pendente”, diz um comunicado do sindicato dos jornalistas do Distrito Federal.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.