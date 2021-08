José Dirceu: resposta à ameaça golpista 'é ocupar as ruas no 7 de setembro em defesa da democracia e da Constituição'

247 - O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu avalia, em sua coluna no Poder 360, que a “radicalização de Bolsonaro é fruto da certeza da derrota nas próximas eleições presidenciais, o que pode acontecer até no 1º turno, e do risco real de responder na Justiça por sua gestão na pandemia e no governo”. Para ele, “a resposta que a sociedade deve dar é ocupar as ruas dia 7 de setembro em defesa da democracia e da Constituição de 1988, sem abrir mão do Fora Bolsonaro. Nunca houveram tantas razões legais e políticas para o afastamento do presidente. Os manifestantes de oposição precisam ir à luta sem medo, mas conscientes dos riscos de provocações e infiltrações. Precisam estar organizados para afastar esses riscos e garantir o caráter pacifico e democrático de nossas manifestações”, destaca Dirceu no texto.

Leia a íntegra do artigo.

Escrevo este artigo no aniversário do suicídio do presidente Vargas, vítima de um golpe militar abortado pelo povo trabalhador que ocupou as ruas de todo Brasil para prantear seu presidente. A reação de fúria e a revolta dos manifestantes impediu a consumação golpista, garantiu o calendário eleitoral e a posse de JK vitorioso nas urnas com Jango eleito vice-presidente. Essa posse também esteve ameaçada por um golpe que fracassou graças ao contragolpe do general Lott, então ministro da Guerra.

Hoje, continuamos vivendo a escalada golpista promovida pelo próprio presidente da República e seus apoiadores. Bolsonaro está acuado e isolado pelo fracasso de seu governo e pela ação criminosa na pandemia. A política econômica de Bolsonaro e de Guedes levou a um desastre econômico que agora cobra seu preço: inflação, carestia, dólar nas alturas, juros e miséria acelerada. O que assistimos é a fuga de investidores e capitais, a desconfiança generalizada e o medo de uma aventura golpista.

Já precificado, sobe o juro a longo prazo, com sua consequência imediata: o aumento do serviço da dívida pública que impede qualquer veleidade de superávit ou déficits menores. O próximo ano já é considerado um ano perdido com um crescimento pífio previsto de 1%.

O isolamento do presidente cresce em espiral. 7 partidos de centro-esquerda –PDT, PSB, Cidadania, PCdoB, PV, Rede e PT– assinaram nota em defesa da democracia e em solidariedade ao STF. Também PSDB, DEM e MDB, de centro-direita, firmaram nota de repúdio e apoio ao STF. Os governadores exigem respeito à Constituição e protestam contra o apoio de Bolsonaro à indisciplina nas polícias militares e às manifestações contra o STF convocadas por seus apoiadores. Em São Paulo, o governador João Doria afastou um coronel da PM que convocava para as manifestações de 7 de setembro. Os mais importantes empresários, intelectuais e acadêmicos também prestam seu apoio ao STF e repudiam as ameaças e provocações.

As pesquisas refletem esse isolamento político e social: 58% dos cidadãos querem o impeachment de Bolsonaro; 64% desaprovam o governo; caem o prestígio, a reputação e a imagem das Forças Armadas, com as respostas “ótimo” e “bom” já empatando com as que assinalam “ruim” e “péssimo“.

Raiz da radicalização

A radicalização de Bolsonaro é fruto da certeza da derrota nas próximas eleições presidenciais, o que pode acontecer até no 1º turno, e do risco real de responder na Justiça por sua gestão na pandemia e no governo. Este risco se estende à sua família, particularmente ao seu filho senador Flávio Bolsonaro que, ultimamente, vem perdendo todos recursos na Justiça. As investigações sobre fake news e ameaças à ordem democrática podem atingir outro filho, o vereador Carlos Bolsonaro. A prisão de Roberto Jefferson espalhou o pânico na família Bolsonaro.

Abandonado pelos seus aliados do golpe de 2016 e da campanha de 2018, da Lava Jato, das reformas ultraliberais, e pelo seu próprio vice-presidente Hamilton Mourão, resta a Bolsonaro o recurso às suas bases armadas e radicalizadas, violentas, ao incitamento à insubordinação das PMs e, no limite, de setores das Forças Armadas que poderiam lhe apoiar. O que, a cada dia, parece mais improvável ainda que não impossível pela experiência histórica recente.

No fundo, o presidente está na defensiva e sua última trincheira é a tentativa de impor o medo à sociedade e pressionar as instituições para conseguir um salvo-conduto no futuro. O risco é os bolsonaristas transformarem as manifestações de 7 de setembro –convocadas por eles para defender o governo e pelas frentes populares e partidos de oposição para pedir o impeachment de Bolsonaro e defender a democracia– em um dia de violência e vandalismo. O que pretendem é criar condições para alegar motivos legais e factuais para acionar o artigo 142 da Constituição Federal e pedir intervenção militar para garantir a lei e a ordem. Lei e ordem que estão ameaçadas apenas pelo próprio Bolsonaro e sua horda de milicianos e apoiadores armados.

A resposta que a sociedade deve dar é ocupar as ruas dia 7 de setembro em defesa da democracia e da Constituição de 1988, sem abrir mão do Fora Bolsonaro. Nunca houveram tantas razões legais e políticas para o afastamento do presidente. Os manifestantes de oposição precisam ir à luta sem medo, mas conscientes dos riscos de provocações e infiltrações. Precisam estar organizados para afastar estes riscos e garantir o caráter pacifico e democrático de nossas manifestações.

É hora de resistir a toda tentativa de golpismo e não vacilar em punir aqueles que atentam contra a Constituição. Não podemos, em hipótese alguma, aceitar qualquer manobra diversionista que se dobre às pressões dos golpistas e trilhe caminhos fora da legalidade, seja a instituição de um semi-presidencialismo ou vetos a candidaturas legítimas. Só aceitaremos o resultado da manifestação popular por meio do voto em eleições livres e democráticas. Como reza nossa Constituição, o poder emana do povo e só ele poderá decidir quem nos governará e o futuro que quer para o país.

