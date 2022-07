José Roberto Arruda parte pra cima de Gilvan Máximo durante convenção no DF

Apoie o 247

247 - Durante a convenção do MDB, neste domingo (31), que oficializou a candidatura à releição de Ibaneis Rocha, houve um tumulto no palanque provocado por José Roberto Arruda. A informação é do Metrópoles.

Segundo fontes, Arruda teria se aproximado do ex-secretário de Ciência e Tecnologia Gilvan Máximo e teria proferido impropérios, entre os quais chamou Gilvan de “vagabundo”.

“Você não tinha que estar aqui, seu vagabundo”, teria dito Arruda ao ex-secretário, que é filiado ao Republicanos, partido que ainda não fechou oficialmente a aliança com a chapa.

Na sequência, Arruda desferiu um tapa em direção ao rosto de Gilvan, que pegou de raspão. O ex-secretário tentou revidar, mas foi contido por pessoas que estava próximo a ele.

Flávia, mulher de Arruda e candidata ao senado, foi uma das que interveio para evitar o pior.

