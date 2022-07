Juiz ordena que Adélio Bispo continue em uma prisão federal

A decisão judicial em Juiz de Fora (MG) será encaminhada ao juiz corregedor responsável pelo presídio federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul edit

247 - O juiz federal Bruno Savino, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, determinou a permanência de Adélio Bispo de Oliveira em um presídio federal. Ele está preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após ser acusado da suposta facada em Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral de 2018 - assista ao documentário "Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil", produzido pelo jornalista Joaquim de Carvalho, do 247. Segundo a coluna de Rodrigo Rangel, publicada nesta quinta-feira (14) pelo Metrópoles, a decisão judicial será encaminhada ao juiz corregedor responsável pela penitenciária federal de Campo Grande. O município mineiro foi onde ocorreu o suposta atentado na última eleição presidencial.

O magistrado assinou a sentença de Adélio em junho de 2019. De acordo com o juiz, o autor da suposta facada teria a "absolvição imprópria", pela qual um réu não pode ser condenado. A pena foi convertida em internação, pois a decisão entendeu que, no sistema prisional comum, ele correria risco de morte.

Três anos após a sentença, as investigações deveriam apontar se Adélio Bispo continuava representando um risco para sociedade. Em consequência, haveria a possibilidade de ele ser colocado em liberdade imediatamente.

O Ministério Público Federal e o Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça e responsável pelo presídio de Campo Grande, concordaram em manter Adélio em uma prisão federal.

