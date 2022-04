Judiciário proíbe aumento da tarifa técnica paga pelo governo do Distrito Federal a empresas de ônibus

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) proibiu o governo do DF de editar atos administrativos que aumentem a tarifa técnica do transporte público da capital. Foi imposta uma multa diária no valor de R$ 1 milhão, em caso de descumprimento. A juíza Sandra Cristina Candeira de Lira, da 6ª Vara da Fazenda Pública, assinou a decisão.

A tarifa técnica é o valor repassado pelo governo para completar o custo da operação do transporte público, pois, de acordo com o GDF, preço pago pelo passageiro não é suficiente para cobrir os custos da viagem. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (29) em reportagem do portal G1.

A decisão da juíza atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público do DF (MPDFT), que apontou ilegalidade nas revisões tarifárias da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob). "Saltam aos olhos as inúmeras revisões da tarifa técnica realizadas pela Semob, descoladas de situações extraordinárias que as justificassem, que em muito superam o número de processos de reajuste realizados ao longo da execução dos contratos de concessão", disse o MP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a Semob informou que "a tarifa técnica vem diminuindo sistematicamente tendo em vista o aumento da demanda de passageiros. Nas últimas revisões tarifárias, a Semob reduziu o valor da tarifa técnica".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do GDF, foram citadas no processo as empresas Viação Piracicabana, Viação Pioneira, Viação Marechal, Expresso São José e Consórcio HP ITA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE