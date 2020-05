Judiciário resolve liberar atividade econômica no DF

Reabertura depende do cumprimento de diretrizes sanitárias específicas. Governo do Distrito Federal ainda vai divulgar o planejamento e as datas do funcionamento das atividades autorizadas edit

247 - A reabertura gradual do comércio no Distrito Federal foi autorizada na manhã desta sexta-feira (15) pela Justiça Federal. O GDF (Governo do Distrito Federal) ainda vai divulgar o planejamento como um todo e as datas do funcionamento das atividades. A informação é do portal G1.

As novas medidas de flexibilização, aprovadas no decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB), estavam suspensas desde o dia 6 de maio, quando a juíza Kátia Balbino de Carvalho, da 3ª Vara Federal Cível, atendeu a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Ministério Público do Trabalho, acrescenta a reportagem.

Na decisão, a reabertura depende do cumprimento de diretrizes sanitárias que estão especificadas para cada atividade, ainda não apresentadas pelo GDF “em face do curto espaço de tempo”.

