Juiz marca para dia 27 de maio interrogatório de Lula sobre compra de caças

247 - O juiz substituto da 10ª Vara Federal em Brasília, Frederico Botelho de Barros Viana, marcou para o dia 27 de maio o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a compra de caças Gripen para a Força Aérea no governo da presidente deposta Dilma Rousseff. No processo, Lula, é acusado de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Luis Cláudio Lula da Silva, um dos filhos do ex-presidente, teve o seu depoimento marcado para o dia 28 do mesmo mês. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Lula teria participado de negociações irregulares para a aquisição de 36 aeronaves, fabricadas pela empresa sueca Saab, entre 2013 e 2015. Ainda de acordo com o MPF, Luis Cláudio teria recebido valores de um lobista para que o ex-presidente utilizasse sua influência na compra dos aviões.

A oitiva de Lula havia sido marcada para 2019. O depoimento, porém, foi adiado para que testemunhas residentes no exterior, como os presidentes franceses François Hollande e Nicolas Sarkozy, fossem inquiridos sobre o assunto.

