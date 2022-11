Juiz nega pedido para arquivar investigação contra Flávio Bolsonaro

Apoie o 247

Carta Capital - O juiz Flávio Itabaiana, da 204ª Zona Eleitoral no Rio de Janeiro, negou nesta quinta-feira 03 um pedido do Ministério Público Eleitoral para investigar o senador Flávio Bolsonaro (PL) por falsidade ideológica eleitoral, segundo o portal G1.

O filho 01 de Jair Bolsonaro é acusado de omitir três imóveis, dois em Copacabana e um em Botafogo, na Zona Sul do Rio, no valor total de R$ 2,5 milhões, à Justiça Eleitoral, em 2014, quando se candidatou à reeleição como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Segundo o juiz, o senador teria declarado apenas um apartamento localizado no bairro Laranjeiras. Itabaiana ressalta, no entanto, que Flávio alienou os três imóveis antes das eleições, mas não declarou o movimento à Justiça, o que poderia caracterizar crime de falsidade ideológica.

Leia a íntegra na Carta Capital .

