Juiz reconhece indícios de 'má gestão', mas nega afastar presidente do Inep, órgão responsável pelo Enem

O presidente do Inep, Danil Dupas, foi denunciado por servidores do Inep por assédio moral e pressão para interferir no conteúdo do Enem no sentido de evitar questões consideradas “polêmicas” pelo governo Jair Bolsonaro edit

247 - A Justiça Federal do Distrito Federal rejeitou, nesta quinta-feira, 18, um pedido de entidades educacionais para afastar Danilo Dupas, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão que é responsável pela organização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em decisão liminar, o juiz Marcelo Rebello Pinheiro, da 16ª Vara Federal de Brasília, alegou que não há elementos suficientes que justifiquem o afastamento neste momento, apesar de reconhecer “indício de má gestão ou abuso de poder”.

O juiz concluiu ser necessário “maior aprofundamento” sobre o pedido coletivo de exoneração, inclusive com manifestação do próprio instituto, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

"Não há lastro probatório suficiente para, em sede de cognição sumária, intervir em decisões administrativa que gozam de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastadas por prova robusta em seu desfavor", diz um trecho da decisão. Segundo Pinheiro, ainda, o afastamento do diretor do Inep faltando três dias para o vestibular poderia prejudicar a realização do exame.

Dupas foi denunciado por servidores do Inep por assédio moral e pressão para interferir no conteúdo do Enem no sentido de evitar questões consideradas “polêmicas” para Jair Bolsonaro, que defende uma prova com “a cara do governo”. Às vésperas do Enem, 37 servidores pediram exoneração de cargos contra a atual gerência da entidade.

Em ação civil, a Defensoria Pública da União (DPU) foi à Justiça pedir que o Inep comprove a segurança do Enem contra vazamentos de questões, fraudes e interferências indevidas. "O que se vê, mais uma vez, é a credibilidade do Enem ser colocada em xeque por atos e falhas dos órgãos da administração pública federal", diz trecho.

Nesta quinta-feira, 18, a presidência do Inep impôs sigilo ao processo interno sobre o documento no qual há a permissão para a entrada de um policial federal na sala segura do órgão, onde é elaborado o Enem.

