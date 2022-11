Juíza determina arquivamento de ação contra Piquet por afirmar que queria 'Lula no cemitério'

Apoie o 247

247 - A juíza Elisabeth Cristina Amarante Minaré, do 1º Juizado Especial Criminal de Brasília, determinou o arquivamento de um processo do senador Humberto Costa (PT-PE) contra o bolsonarista e ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, que defendeu a morte do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Piquet xinga Lula e diz que queria vê-lo “no cemitério”. "Vamos botar esse Lula, filho de uma p*, para fora", diz o bolsonarista em um trecho do vídeo. Em seguida, ele repete um dos lemas do bolsonarismo - "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" - , e completa: "E o Lula lá no cemitério".

Segundo o UOL, a magistrada justificou o arquivamento alegando que Lula, alvo da ofensa gravada em vídeo, não ingressou com nenhuma ação judicial referente ao fato.

"Verifica-se que o ofendido não ofertou representação criminal para apuração dos fatos, não possuindo o requerente legitimidade ativa para tal ou mesmo para a propositura da ação, já que o crime de ameaça, também em apuração, se procede mediante ação penal pública condicionada à representação", disse ela na decisão.

