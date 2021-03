Juíza determina fechamento do comércio no DF

247 - A juíza federal Kátia Balbino determinou, nesta terça-feira, 30, o fechamento do comércio do Distrito Federal a partir da próxima quinta-feira, 1º, acolhendo pedido da Defensoria Pública para revogar a flexibilização de restrições impostas pelo governador Ibaneis Rocha no início do mês.

A juíza determinou que lojas e shoppings só poderão abrir novamente depois que a taxa de ocupação dos leitos de UTI cair para menos de 85%. No DF, a taxa está atualmente em 97%.

“Em meio a uma crise sanitária sem qualquer precedente, o Distrito Federal está ‘à beira’ do colapso no sistema de saúde, não havendo qualquer dado a justificar e fundamentar a flexibilização de atividades, ainda mais às vésperas do Feriado de Semana Santa”, afirmou na decisão.

