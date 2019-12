Juíza do DF aponta litigância de má-fé da Lava Jato

A juíza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura, substituta da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, considera que o Ministério Público abusou do direito de petição em processo no âmbito da força-tarefa da Lava Jato ao "forçar o adversário a ler centenas, quiçá milhares de páginas desnecessárias" edit