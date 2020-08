Juíza que determinou reabertura imediata de escolas é sócia de empresa do setor

A juíza Adriana Zveiter, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), que determinou a reabertura imediata das escolas privadas no DF, é sócia da empresa Laser Administradora de Imóveis, que tem por nome fantasia Centro Educacional Laser edit

247 - A juíza Adriana Zveiter, do DF, determinou a reabertura imediata das escolas privadas. Ela consta, no entanto, em uma sociedade na empresa Laser, ligada a um conjunto dessas escolas: “ativa na Receita Federal, a empresa tem como objeto social o aluguel de imóveis próprios e arrenda, por exemplo, um prédio localizado na 902 Sul para uma rede de ensino.”



A reportagem do portal Metrópoles destaca que “além disso, a magistrada é filha de Jaime Martins Zveiter, ex-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe) e com mandato vigente no Conselho de Administração da entidade sindical. O Sinepe era parte no processo que suspendia as aulas nas escolas particulares em virtude da pandemia do novo coronavírus. Jaime Zveiter compõe a Diretoria Executiva do sindicato, no triênio 2018/2020.”

A matéria ainda informa que “por ser representante das escolas, o Sinepe recorreu de medida cautelar expedida pelo juiz Gustavo Carvalho Chehab, também do TRT-10, que impediu o retorno das escolas particulares em 27 de julho. O magistrado concedeu cautelar após ação do Ministério Público do Trabalho e suspendeu por 10 dias o retorno presencial das 570 escolas particulares da capital, o que envolve 165 mil alunos.”

