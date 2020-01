Juízes federais entram com ação contra ‘mordaça nas redes’

A Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil) ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a resolução 305/2019 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que “estabelece os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário” edit