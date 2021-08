Julgamento sobre marco temporal deve demorar mais do que o esperado

247 - O julgamento sobre o marco temporal para a demarcação das terras indígenas, será retomado nesta quarta-feira (01) no Supremo Tribunal Federal (STF), mas segundo especialistas, deve demorar.

A pressão dos sete mil indígenas acampados há cerca de uma semana na Esplanada dos Ministérios, na visão do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, não deve acelerar o julgamento do marco temporal. Segundo o jornalista, um dos motivos é o extenso tempo dedicado às falas, a começar do relator, ministro Edson Fachin, que começou a proferir o seu voto na semana passada.

Segundo a reportagem, ainda estão na lista os pronunciamentos de representantes da Advocacia Geral da União (AGU) e do Ministério Público Federal (MPF), mais 35 entidades e, na sequência, os votos dos demais ministros.

Ainda segundo a reportagem, haverá demora, também, porque um dos ministro deve pedir vista para estudar o processo e, consequentemente, o tema não deve ser resolvido nem nesta e nem na próxima semana.

Apesar de muitas delegações já terem deixado a capital federal, centenas de indígenas permanecerão no Distrito Federal por pelo menos mais uma semana . É o que garante o cacique Agnaldo Pataxó Hã-Hã-Hãe, coordenador do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoíba).

