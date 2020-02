Jurista diz que impeachment de Weintraub será profilático

"O Brasil sofre reiterados ataques de germes fascistas e é bom saber se a mais alta corte judiciária do Brasil é sensível e está atenta.", diz Luiz Francisco Carvalho Filho edit

247 – O jurista Luiz Francisco Carvalho Filho defende, em artigo publicado na Folha de S. Paulo, o impeachment do ministro Abraham Weintraub, que tem insultado estudante, professores e toda a sociedade brasileira com suas grosserias. "O julgamento célere e eficaz seria interessante pela oportunidade de se estabelecerem critérios para o julgamento técnico dos crimes de responsabilidade no tribunal", diz ele.

"Se o tribunal entender que a patrulha ideológica raivosa, deseducada e explícita do ministro da Educação é comportamento que ofende valores e princípios constitucionais, encaixando-se na figura típica prevista na lei, a consequência seria o seu afastamento do cargo. O pedido de impeachment de Weintraub é instrutivo e profilático. O Brasil sofre reiterados ataques de germes fascistas e é bom saber se a mais alta corte judiciária do Brasil é sensível e está atenta", afirma.