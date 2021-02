Justiça absolve deputada federal Erika Kokay em processo sobre desvio de salário

247 - O juiz Newton Mendes de Aragão Filho, da 7ª Vara Criminal de Brasília, absolveu a deputada federal Erika Kokay (PT-DF) em um processo de apropriação indevida do salário de uma ex-assessora, que trabalhou no gabinete da parlamentar entre 2006 e 2007. O Ministério Público (MPDFT) não recorreu da sentença arbitrária, que já transitou em julgado. A ação corria em segredo de Justiça, e a sentença só foi divulgada nesta terça-feira (9).A reportagem é do Portal G1.

Segundo Kokay, o Ministério Público e o Judiciário tomaram conhecimento da acusação, após ela mesma denunciar à Polícia Federal e à Polícia Civil do DF, em 2010, uma tentativa de extorsão por parte da então assessora. A reportagem não conseguiu contato com a ex-funcionária.

"Sempre tive a mais absoluta convicção de que todo esse processo iria atestar a minha inocência. Prevaleceu a Justiça e a verdade", disse a deputada.

