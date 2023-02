Justiça amplia acusação contra bolsonarista, que pode pegar pena mais alta

O MP fez aditamento da denúncia para incluir o crime de posse ou porte ilegal de cinco explosivos apreendidos na caminhonete do bolsonarista edit

247 - A 8ª Vara Criminal de Brasília (DF) aceitou ampliar a acusação contra o bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, que admitiu participação na tentativa de atentado a bomba nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, no dia 24 de dezembro de 2022. A informação foi publicada pela coluna Grande Angular, no jornal Metrópoles.

O bolsonarista respondia pelo crime de explosão, previsto no Artigo 251 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 3 a 6 anos, mais multa. Ele também foi acusado de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Agora, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) fez aditamento da denúncia para incluir o crime de posse ou porte ilegal de cinco explosivos apreendidos na caminhonete dele. A pena prevista é de 3 a 6 anos, mais multa.

