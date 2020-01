Justiça dá 5 dias para Wajngarten explicar contratos com emissoras

Atendendo a ação apresentada pelo PSOL, a Justiça do Distrito Federal deu prazo de cinco dias para o Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, explicar sobre o esquema de favorecimento de emissoras de TV que recebem dinheiro do governo federal e ao mesmo tempo são clientes de sua empresa, a FW Comunicação e Marketing edit

247 - A Justiça do Distrito Federal deu cinco dias de prazo para o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, se explicar sobre os contratos de sua empresa com recursos do governo.

A medida é resultado da ação popular apresentada pelo PSOL, assinada peloa presidente da legenda, Juliano Medeiros, e o líder do partido na Câmara dos Deputados, Ivan Valente (SP).

Para a juíza Solange Salgado, há “necessidade de obtenção de mais esclarecimentos acerca do assunto” e, por isso, intimou "os réus, via mandado, para manifestação prévia".

O secretário de Jair Bolsonaro terá que explicar as revelações trazidas pelo jornal Folha de S. Paulo, no último dia 15, na qual afirma que Wajngarten receberia dinheiro de emissoras de TV e de agências de publicidade contratadas pelo próprio Palácio do Planalto. O intermédio seria feito pela empresa da qual Wajngarten é sócio, a FW Comunicação e Marketing.

Após as revelações, o chefe da Secom disse em coletiva de imprensa que “estão atacando a pessoa errada“.