Justiça decide extinguir ação contra Globo movida por Sara Giromini

247 - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) arquivou ação de danos morais de Sara Fernanda Giromini, autodenominada Sara Winter, contra a editora Globo. A informação é do site Metrópoles.

A decisão é do juiz David Doudemente Campos Joaquim Pereira, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília, que também determinou que a apoiadora bolsonarista deverá arcar com o pagamento de todas as custas processuais.

Sara Giromini alegava que a emissora teria “maculado sua imagem de ativista política conhecida internacionalmente, ao postar notícias com conteúdo ofensivo e inverídico a seu respeito, extrapolando o direito de informação e a liberdade de expressão”.

O magistrado justificou a decisão pelo fato de a bolsonarista não ter comparecido à audiência de conciliação. “Deixou de comparecer e de apresentar justificativa legal e tempestiva, dando, assim, causa à extinção do feito por sua desídia”, fundamentou o juiz.

