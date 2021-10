Justiça determina soltura do ex-deputado Isaac Alcolumbre

De acordo com a PF, um aeródromo localizado na Rodovia AP-070 em Macapá, que pertence ao empresário, servia como base de apoio para aeronaves suspeitas de tráfico internacional de drogas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O desembargador Cândido Arthur Ribeiro Filho, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, deferiu nessa terça-feira (26) uma liminar para revogar a prisão preventiva do ex-deputado estadual pelo Amapá Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). O empresário foi preso em 20 de outubro na operação Vikare, da Polícia Federal.

De acordo com a PF, um aeródromo localizado na Rodovia AP-070 em Macapá, que pertence ao empresário, servia como base de apoio para aeronaves suspeitas de tráfico internacional de drogas.

A prisão de Isaac foi uma das 16 feitas ao longo da operação, que aconteceu, além do Amapá, em outros 8 estados. Em valores entre reais e dólares, agentes encontraram quase R$ 900 mil. Também foram encontradas armas e munições.

PUBLICIDADE

Crimes como tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro podem gerar penas que chegam a 51 anos de prisão.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE