Justiça do DF determina quebra de sigilo das reuniões de Jair Renan com Secretaria de Esportes e Lazer

Suspeita-se que Jair Renan estaria atuando para favorecer interesses particulares de sua empresa junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do DF edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça do Distrito Federal determinou que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do DF derrube o sigilo imposto às reuniões mantidas pela pasta com Jair Renan Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro (PL).

A secretaria se nega a fornecer informações sobre o conteúdo das reuniões com Jair Renan, que ocorrem dede 2019. Também não são disponibilizados os registros de entrada e saída do filho de Bolsonaro no prédio da secretaria. Os nomes dos envolvidos nas reuniões, da mesma forma, estão sob segredo.

A ação que pede a derrubada do sigilo partiu do servidor Marivaldo de Castro Pereira, que acredita que Jair Renan estaria "atuando para favorecer interesses particulares de sua empresa, a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, que chegou a ser investigada pela Polícia Federal", informa reportagem do UOL. O objetivo também é descobrir se o assessor especial da Presidência da República Joel Novaes da Fonseca acompanhava Jair Renan nas reuniões.

O juiz Daniel Eduardo Branco Carnacchioni afirma que a sede da empresa, no estádio Mané Garrincha, teria sido obtida junto à Secretaria de Esportes "a preço camarada".

A divulgação dos dados solicitados já havia sido determinada em primeira instância, mas a secretaria recorreu. Agora, a segunda instância decidiu no mesmo sentido. Ainda há a possibilidade de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.